Bonprix TeamVolley, da Omegna arriva un nuovo libero

Il settimo sigillo del direttore sportivo Marco Motto sulla campagna acquisti di questa estate 2022 porta il nome del libero Martina Spinello (classe 1996) in arrivo da Omegna. Un altro importante tassello del mosaico che andrà a comporre il gruppo squadra del bonprix TeamVolley che, sotto la guida tecnica di coach Fabrizio Preziosa, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale di Serie B2.

«Sono molto felice di entrare a far parte del TeamVolley - dichiara il nuovo libero biancoblù -. È una squadra che ho affrontato molte volte in campionato e mi ha sempre colpito per la professionalità e la carica che ha dimostrato partita dopo partita. Mi piacciono le sfide e so che questa sarà per me una grande opportunità di crescita a livello personale. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme alle compagne e lo staff: daremo il massimo per affrontare al meglio la prossima stagione».

Il curriculum pallavolistico di Martina Spinello inizia con il minivolley e le giovanili alla Vega Rosaltiora Verbania (fino alla Serie D), poi Invorio, dove ha giocato per tre stagioni, infine Omegna, in Serie D e due stagioni in Serie C. Ma uno dei momenti che la nuova arrivata in casa TeamVolley ricorda con più nostalgia e gratitudine è stato, quando, qualche hanno fa, ancora tra le fila di Verbania, ha potuto partecipare alla preparazione atletica e ad alcuni allenamenti con la squadra di Ornavasso, allora in Serie A.

«Martina Spinello l'abbiamo incontrata da avversaria nello scorso campionato di Serie C - puntualizza il ds Marco Motto -. Ha una buona esperienza nel ruolo di libero e ci ha fatto percepire una notevole voglia di mettersi in gioco in una categoria superiore. Questo, oltre alle sue doti tecniche, è stato uno dei fattori che più ci sono piaciuti e ci hanno spinto a portarla al TeamVolley, cosa che, va sottolineato, anche lei ha voluto fortemente. Con la reciproca volontà di trovare un accordo tutte è stato molto semplice. Sicuramente il nostro staff tecnico saprà gestirla al meglio e con la sua voglia di mettersi in gioco ci aspettiamo soddisfazioni per lei e per la squadra. A Martina, il nostro più sincero benvenuta!».

Coach Fabrizio Preziosa punta sull'esperienza di Martina per "allungare" il reparto liberi: «Reduce dal campionato di Serie C con Omegna, ha esperienza e sarà una delle più "anziane" del gruppo ma ha dimostrato fin dal primo contatto grande entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e soprattutto di fare parte della nostra squadra completando il reparto liberi».