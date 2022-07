L'attesa è finita, si accendono i motori, la gara sta per cominciare: prenderà il via questa sera, alle 21, la 35° edizione del RallyLANA 2022. 119 equipaggi iscritti per la gara del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Per l'occasione, il quotidiano Newsbiella.it seguirà in diretta le fasi salienti della competizione tra immagini video delle prove speciali e i commenti di ospiti e opinionisti. Appuntamento alle 20 di oggi, 28 luglio, e dalle 9 di domani mattina.