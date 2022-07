Oropa aspetta stasera i protagonisti del RallyLANA

Si apre stasera (start dalle ore 21.23) il 35. rallyLANA – Memorial Meme Gubernati, quarta prova del Campionato Italiano Rally Asfalto, la serie Tricolore di cui da quest’anno la gara piemontese fa parte.

La sfida comincia sulla prova speciale più lunga (km 23,55) e più celebre del rally, visto che comprende la salita al Santuario di Oropa. Al più veloce su questa prova cronometrata andrà anche il trofeo intitolato al pilota e preparatore biellese Adriano Parlamento.

Il pregara ha confermato sia la grande partecipazione (solo due gli equipaggi che non si sono presentati alle verifiche), che le insidie del percorso e la determinazione dei protagonisti, visti gli esiti dello shakedown: tempi ravvicinati (il migliore quello di Simone Campedelli, fresco reduce dal secondo posto al Rally di Roma Capitale valido per il campionato europeo) e primi problemi tecnici, con Stefano Liburdi (Hyundai i20) che non potrà prendere il via, mentre i tecnici hanno invece sistemato la vettura di Vincenzo Massa (Skoda Fabia). Saranno quindi 116 le vetture al via.

Dopo la prima prova i concorrenti entreranno nel riordino notturno e domani restart alle 7.56 per la lunga giornata finale con i due passaggi sulle tre prove speciali (il primo al via fra le 8.38 e le 10.04, il secondo fra le 14.33 e 15.59) inframmezzati da riordino (dalle 11.06 alle 12.56) e parco assistenza (uscita dalle 13.51) a Biella. Arrivo finale in Piazza Martiri della Libertà dalle ore 17.01.

Tutti i dettagli della gara, con programma completo e tabella distanza e tempi si possono trovare sul sito www.rally-lana.it e su App. Sportity (Password LANA35).