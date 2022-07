Il ritorno del mitico Alex Bocchio: un finto vecchiotto con una Skoda super nuova

Alzi la mano chi, appassionato di rally e con i capelli un po’ grigi, non se lo ricorda! Nessuno, è poco ma sicuro. Andava come un missile con quella piccola Citroen AX tant’è che, nonostante fosse solo un 1300, al Lana del 1995 (popolato da Delta Integrali, Celica GT4 ed Escort Cosworth) chiuse addirittura al 10° posto assoluto!

In questi giorni, al 35° Rally Lana, vedremo di nuovo Alex Bocchio sulle strade del Biellese, in coppia con Leonardo Mazzilli su di una Skoda Fabia “cattiva il giusto” con il numero 16.

Alex è un “a volte ritornano”?

“Nooo, sono un po’ “vecchiotto” per le corse … faccio una gara ogni tanto, così, per divertirmi un po’ … “

Capirai, sei del 1971 … a fare il pensionato non ti ci vedo proprio! La tua ultima gara quando è stata?

“L’anno scorso, con una Peugeot S1600 …”

La S1600 con cui ne hai fatte d’ogni … e la Skoda, l’hai mai provata?

“Si, ci ho fatto un paio di gare, bella macchina!” E quindi? “Niente, come ho detto ci divertiamo e poi torniamo alla vita normale”.

E le gare storiche?

“Quelle” e sghignazza “per ora, le lascio a quelli un po’ più vecchietti di me!”.



Però la macchina ce l’hai ancora … la mitica AX intendo!

“Certo, sta solo aspettando di diventare storica. Il prossimo giro, forse, toccherà anche a lei”.



Quel giorno, allora, non ce ne sarà più per nessuno!

“Ehhh … sai qual è la differenza? Ai tempi ero giovane, mangiavo “pane e rally” ed ero “super super sul pezzo”. Volevo proprio far bene, insomma! Oggi parto per divertirmi e, se ci riesco, per fare ancora divertire qualcuno sul percorso!”.

E allora lo aspettiamo, di nuovo sulle strade del Lana, da questa sera, venerdì 29 luglio, fino a domani, sabato 30; e vediamo cosa succede!