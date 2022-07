Sala Biellese, conto alla rovescia per il via della festa della Madonna della Neve

Da venerdì 5 agosto a lunedì 8 il comune di Sala Biellese sarà animato dall’edizione 2022 della festa della Madonna della Neve, organizzata dall’associazione Arci Amici di Bornasco e in svolgimento presso il padiglione feste. Si parte venerdì 5 con la camminata non competitiva di 8 km in partenza alle 19,15; ritrovo alle 17. Alle ore 19:30 aprirà lo stand gastronomico e la serata proseguirà con la musica alle 22.



Sabato 6 si incomincia da dove si era rimasti: apertura dello stand gastronomico alle 19:30 e serata musicale con il coro “Le nostre Valli” alle 21:30. Domenica 7 si parte presto: alle ore 08:30 si aprono le iscrizioni al quinto raduno auto e moto d’epoca con successivo giro sulle colline della Valle Elvo; alle 12:30 pranzo e, alle 15:30, gara di bocce “quadre”. La giornata proseguirà poi nel consueto modo con l’apertura dello stand gastronomico delle 19:30 e una serata dedicata al ballo, in partenza alle 21:30.



Infine, lunedì 8 agosto, ci sarà la tradizionale cena con panissa e coregone alle ore 20 e balli dalle 22.