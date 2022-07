Candelo Crime Festival, prorogata la mostra: quasi mille visitatori nei weekend di luglio

Prorogata la mostra all'interno del Ricetto fino alla fine di agosto: l'allestimento che accompagna i visitatori tra crimini e criminali, fulcro del “Candelo Crime Festival” novità 2022, rimarrà visitabile presso gli spazi del borgo medievale di Candelo per tutta l'estate, confermando l'apertura nei weekend (sabato e domenica) con orario 10-13 / 14-18.

La mostra doveva terminare a fine luglio, ma il buon riscontro di pubblico (quasi 1000 visitatori nei weekend di luglio) ha convinto gli organizzatori, Comune di Candelo ed Esposizione Criminologica Nazionale con il contributo di Fondazione CRB, a continuare ancora per tutto il mese di agosto così da offrire al pubblico un'occasione in più per visitare il borgo medievale d'estate.

La mostra prende spunto da una ricorrenza particolarmente importante per la storia della criminologia: il 2022 è infatti il 150° anniversario dalla scoperta che permise a Cesare Lombroso, considerato per antonomasia il primo criminologo, di spiegare cosa, secondo le proprie ipotesi, spinge certi soggetti verso la violenza e l’aggressività.

Gli studi del medico italiano, anche se oggi confutati, rappresentano comunque uno dei primissimi tentativi di analizzare e strutturare in categorie delinquenti e reati, in modo da approcciare in modo scientifico il fenomeno della criminalità, con conseguenze importanti e innovative in fatto di prevenzione dei delitti e trattamento carcerario.

La mostra parte proprio da un interessante spaccato degli studi lombrosiani, che include strumenti, scritti, immagini e rari manufatti originali dell’epoca. Il materiale ottocentesco costituisce il punto di partenza cronologico per condurre appassionati e curiosi attraverso il successivo secolo e mezzo di fatti, personaggi e tecniche di indagine legati a questo mondo al tempo stesso interessante e inquietante.

L’esposizione, che fa parte della più ampia raccolta oggi esistente in Europa di materiali originali riguardanti scene del delitto, vittime e assassini, continua nelle sale all'interno del borgo presentando i primi casi di omicidio seriale avvenuti nel nostro Paese.

La mostra è infatti l’occasione per conoscere i nomi dei pluriomicidi che, molto prima di “Jack lo squartatore”, considerato tradizionalmente il primo serial killer, hanno agito tra Piemonte, Lombardia e Toscana con spietatezza anche superiore all’ignoto inglese.Di questi saranno raccontate le vicende e mostrati interessanti reperti, come l’ascia di Antonio Boggia, il “Mostro di Milano”, usata per fare a pezzi le sue quattro vittime tra il 1849 e il 1859.La ricerca storica e scientifica è approfondita e rigorosa, anche nel confronto tra i metodi di indagine del passato e quelli attuali, spiegati attraverso la strumentazione della Polizia scientifica e le analisi di laboratorio che oggi consentono di individuare tracce fondamentali per ricostruire la dinamica degli eventi delittuosi.

Una sezione del percorso è dedicata al “Criminal profiling” e alle tecniche investigative applicate ai crimini violenti, con la presenza di oggetti appartenuti a serial killer dei giorni nostri e catturati proprio grazie alla profilazione.