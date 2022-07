Dal Nord Ovest - Minaccia i Carabinieri con coltello e cocci di vetro: disarmato con lo spray

Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di porto abusivo di armi, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno deferito all'autorità giudiziaria un 36enne nordafricano che, palesemente ubriaco, urlava disturbando il riposo delle persone.

L'altra notte nelle vie del centro di Serravalle Sesia, l'ubriaco girava urlando e disturbando il riposo delle persone, finché un residente ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri per porre fine all'incresciosa situazione. L’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia giunta sul posto ha rintracciato l’esagitato, invitandolo a calmarsi.

Il tunisino, palesemente ubriaco, tuttavia, non ha smesso di urlare e ha anche minacciato ripetutamente i militari, brandendo due coltelli di grosse dimensioni. Invitato a gettare a terra le armi, l’uomo ha rifiutato tale richiesta cercando di aggredire i militari. A un certo punto ha gettato a terra una bottiglia e, dopo aver raccolto il collo, ha tentato di colpire i Carabinieri.

A questo punto i militari, utilizzando lo spray urticante in dotazione, lo hanno costretto a gettare a terra i coltelli riuscendo a disarmare e immobilizzare l'uomo senza che nessuno si facesse male. Il 36 enne tunisino, regolare in Italia, è stato accompagnato in caserma a Borgosesia e, al termine degli accertamenti, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. I coltelli armi sono stati sequestrati.