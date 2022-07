Dal Nord Ovest - Furgone in fiamme nella notte andato completamente distrutto

E' andato completamente distrutto il furgone che ha preso fuoco, nella notte, sulla provinciale 455 all'altezza di Desana.

L'allarme è scattato intorno al mezzanotte: per i soccorsi è intervenuta una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli che si adoperata per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona dell'incidente. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri che si sono occupate dei rilievi e della gestione della viabilità.