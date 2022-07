Si finge tecnico dell'acquedotto e chiede l'oro per controlli: l'anziana chiama i Carabinieri

Si presenta sul ciglio di casa e si spaccia per un tecnico dell'acquedotto. Invita la pensionata a prendere tutto l'oro che ha in casa per effettuare alcuni controlli. Ma la donna non ci casca, gli chiude la porta in faccia e avverte le forze dell'ordine.

Truffa sventata a Roppolo nella giornata di ieri, 28 luglio: protagonista una signora di circa 84 anni che ha mantenuto il sangue freddo e non si è fatta abbindolare dalle tecniche dei soliti malintenzionati.

Nelle stesse ore, sempre in paese, ad alcuni chilometri di distanza, un'abitazione è finita nel mirino dei ladri: stando alle informazioni raccolte, avrebbero rotto vetri e messo a soqquadro le stanze in cerca di denaro e oggetti preziosi. Tuttavia sembra che nulla sia stato asportato.

A dare l'allarme l'anziano proprietario, una volta rientrato nel suo alloggio. Non è escluso che entrambi gli episodi siano da attribuire alla stessa mano. Indagano i Carabinieri.