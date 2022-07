Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, per un palo che, per cause da accertare, ha cominciato a sfiammare. Il fatto è successo a Mosso, in borgata Canova, nel comune di Valdilana.

A causa del guasto, la frazione è rimasta senza corrente. La squadra di Ponzone ha ultimato le operazioni di messa in sicurezza. Ora, stanno operando i tecnici preposti per il ripristino dell'energia elettrica.