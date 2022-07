Sagliano Micca piange la morte di Renzo Ramasco Vittor

Sagliano Micca piange la scomparsa di Renzo Ramasco Vittor, mancato all'età di 76 anni. Sacrestano per tanti anni, era molto attivo nella vita spirituale e associativa del paese. Una vita dedicata agli altri. A detta degli amici, persona generosa e accogliente, un pilastro per l'intera comunità.

A ricordarlo, in queste ore, la stessa parrocchia sui propri canali social: “Arrivederci Renzo, ieri sera ci ha lasciati Renzo, che tutti coloro che l'hanno conosciuto, lo ricordano come 'Il Renzone'. Lui e la famiglia, come dimenticare la mamma Domenica e il padre Eligio, ultimo a Sagliano a praticare il mestiere di carrettiere, abitavano di fronte alla Chiesetta del Gesù di cui avevano cura. Renzo era il 'regista' delle celebrazioni anche nella chiesa parrocchiale: era lui che dava gli ordini per portare all’esterno la Madonna alla festa del Carmine, che sovraintendeva il montaggio del baldacchino del Corpus Domini ed era sempre lui che tutte le domeniche passava a raccogliere le offerte. Anche se qualche volta borbottava nessuno era intimorito dalla sua stazza e per noi giovani dell’oratorio era uno dei personaggi che, come Margherita, affiancavano inevitabilmente le figure dei sacerdoti quando si pensava alla vita parrocchiale. Oggi lo ricordiamo con tristezza, ma anche con grande gratitudine”.

Il funerale avrà luogo alla Chiesa del Gesù di Sagliano, alle 15 di lunedì; sempre qui, verrà recitata la corona, alle 20 di domenica, 31 luglio.