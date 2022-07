Incidente tra auto e moto al sottopasso di Candelo, un giovane in ospedale

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 di oggi, 29 luglio, al sottopasso di Candelo.

Stando alle prime informazioni raccolte, è rimasto ferito il giovane alla guida del motociclo, prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento, non sono note le sue condizioni di salute. Sul posto anche Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi. La strada è al momento chiusa e il traffico deviato in altre direzioni.