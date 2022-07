Gaglianico in lutto, è andati avanti Italo Moi: capogruppo per 38 anni (foto di repertorio)

Dolore a Gaglianico per la morte di Italo Moi, mancato questa mattina all'età di 77 anni. Alpino, vicepresidente sezionale e capogruppo per 38 anni, Moi era molto conosciuto in paese: lo scorso anno, aveva passato il testimone a Paolo Massaro (leggi qui).

Proprio quest'ultimo lo ricorda così: “Incarnava i valori autentici delle penne nere, è mancato un pilastro per tutti noi. Persona straordinaria, ci stringiamo al dolore dei familiari”. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Borrione, avranno luogo alle 10.30 di lunedì, 1° agosto, nella chiesa parrocchiale di Gaglianico, dove sarà recitato anche il Santo Rosario alle 19 di domenica 31 luglio.