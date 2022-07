Brusnengo, cinghiale si scontra con auto sfondando la portiera

È rimasto illeso il 22enne alla guida coinvolto in un incidente stradale. È accaduto ieri sera, a Brusnengo: stando alle prime ricostruzioni, un cinghiale ha impattato contro la vettura in transito procurando vistosi danni alla portiera. In seguito, l'animale si è allontanato tra la boscaglia circostante la strada. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.