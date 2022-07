Auto finisce fuori strada a Dorzano

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo avvenuto nella giornata di ieri, 28 luglio, a Dorzano. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita in parte fuori dal manto stradale, con danni riscontrati al guard rail. Fortunatamente il conducente, un 55enne di Torino, non è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito.