“NEVER GIVE UP”, la storia del giovane fotoreporter biellese Alessandro Cimma

Alessandro Cimma è un giovane biellese che, a soli 25 anni, ha già vissuto tante vite, da quella di sciatore agonista a quella di artista a 360°.

Oggi Alessandro Cimma è un fotoreporter free lance. Ecco come comincia la sua storia. “Sono nato nell’autunno del 1996 – racconta Alessandro - e ho vissuto infanzia e adolescenza a Lessona. Sono cresciuto immerso nella natura e questo mi ha portato ad amarla sotto l’aspetto più sportivo, soprattutto se si parla di adrenalina. Non so perché, ma il fatto di raggiungere velocità sempre più alte mi ha sempre affascinato. A 4 anni ho imparato ad andare in bicicletta e sciare. A 10 anni ho iniziato a sciare a livello agonistico, quello che è stata la mia vita fino ai 20 anni circa. A 14 anni ho preso la patente per la moto e da li si è consolidato l’interesse per moto da cross ed enduro. Sin da bambino, la mia camera era completamente tappezzata di poster di moto e sci”.

All'Alessandro adolescente non appassionava invece la scuola: “Un declino totale. Ho frequentato meccanica all’Itis a Biella con risultati pessimi, tant’è che ci ho messo cinque anni ad arrivare in terza superiore con l’acqua sempre alla gola. Qualcosa non andava: non mi trovavo nel posto giusto. A 18 anni ho avuto la possibilità di andarmene, mi stavano strette troppe cose e tutto quello che c’era a Biella non mi bastava più, forse non ci vedevo abbastanza. Grazie alla mia famiglia mi trasferisco da solo ad Aosta e li la mia vita cambia. Ho cambiato casa, scuola, rapporti e modo di vivere: non è stato facile però. Mi allenavo sei giorni a settimana, andavo a scuola, badavo alla casa e a me stesso, o comunque ci provavo. Lo sci era la mia valvola di sfogo, il mio vivere. In due anni concludo le superiori e prendo il diploma di perito meccanico con un umile e onesto 66, contando il 54% di assenze all’ultimo anno per allenamenti e gare”.

E’ il 2017, Alessandro ha 20 anni, conclude la carriera agonistica e diventa maestro di sci della Valle d’Aosta: “Alla fine della grande avventura di sciatore, la Valle d’Aosta mi resta nel cuore grazie ad un misto di emozioni contrastanti: la felicità dell’indipendenza e il dolore per la conclusione di un grandissimo capitolo della mia vita. Decido così di restare ad Aosta, questa volta però mamma e papà decidono che se avessi voluto fermarmi su per l’estate avrei dovuto trovare una soluzione.

Detto fatto e arriva la fotografia: “La fotografia, come il disegno e l’arte in generale, - continua Alessandro - mi ha sempre suscitato qualcosa, e prima di innamorarmi delle immagini, mi innamorai dell’illusionismo. Facendo piccoli spettacoli di magia con un mazzo di carte, un banchetto, un tappeto verde, comprai la mia prima macchina fotografica un po' più seria. Insomma a 20 anni non avevo un picco in tasca e così inizio a fare il fotografo in discoteca prendendo circa 650 euro al mese. Da li inizio a fotografare qualsiasi cosa mi permettesse di vivere. Un’anno e mezzo dopo il diploma, mia madre arriva e mi chiede: “Ti va di andare all’università?” Risposta immediata: “SI”. Inizia la mia nuova avventura a Milano in cui studiavo arte e vivevo una città completamente nuova, in mezzo a milioni di stimoli diversi e per un anno e mezzo stava andando piuttosto bene”.

Nel 2020 arriva il Covid. “Sono le 9 del 3 marzo. - prosegue Alessandro - Faccio una sciata in fuori pista, aveva nevicato tutta la notte. Purtroppo arrivo veloce su una linea sbagliata nel bosco e cado di schiena da circa quattro metri su una stradina battuta. Frattura alla vertebra e un mese e mezzo sul divano, brutta storia. La cosa “divertente” è che tre giorni dopo nessuno poteva uscire di casa a causa del lockdown ma io mi ero già rassegnato a letto. Nessuno poteva girare indisturbato se non poche figure professionali. Una di queste era il fotoreporter. Inizio a fare ricerche su ricerche e decido che la mia piccola carriera da fotografo non mi bastava. Decido di scrivere una mail a Gabriele Micalizzi, un noto reporter di guerra. Mi risponde un paio di mesi dopo e ci vediamo per un caffè”.

A novembre 2020 inizia per Alessandro un nuovo e incredibile capitolo di vita: “Lavoro come assistente h24, 7/7, presso il collettivo fotografico CESURA. Un luogo in cui la fotografia viene trattata in certo modo, in cui si fa dal punto A al punto Z. Ho imparato pure a sviluppare e stampare in camera oscura. Magia vera. Immaginatevi la gavetta di un aspirante chef, la vita era più o meno quella in cui il motto però recitava “NEVER GIVE UP”. E fidatevi che me lo sono ripetuto diverse volte. In quell’anno di assistentato ho vissuto davvero mille avventure. Ho visto realtà come Rolling Stone Italia, Vanity Fair, Il Corriere della sera, La Stampa. Ho vissuto in Portogallo per un documentario, e ho seguito la produzione di una delle ultime serie prodotte da Sky Italia. Nel frattempo osservavo il mio capo andare e venire dalla guerra. Al di la del commerciale, ciò che mi interessa davvero è il reportage, raccontando storie e persone. Nutro una forte attrazione verso mondi che neanche ci immaginiamo e sono fortemente convinto che la fotografia sia una chiave. Non una fine, ma un punto di partenza per qualcosa di più. La fotografia è rapporto, abbatte barriere e permette così di entrare nella vita delle persone, senza giudizio”.

L'aspirazione del fotoreporter Alessandro Cimma è quella di testimoniare i grandi problemi del mondo: “Mi piacerebbe raccontare i grandi disastri naturali come carestie, distruzioni, tsunami, guerre e le condizioni di vita durante questi eventi catastrofici”.

Tornando alla sua storia, a dicembre 2021 finisce il percorso con Gabriele Micalizzi. “Mi rubano tutta l’attrezzatura, - ricorda Alessandro - problemi in famiglia, cinque esami da dare più la tesi da scrivere, senza soldi. Dovevo tornare a casa. Inizia uno dei periodi più pesanti della mia vita ma quel “NEVER GIVE UP” risuonava ancora dentro di me. Passo cinque esami e scrivo la tesi in praticamente un mese: nessuno sa come sia possibile, nemmeno io. Lavoro come maestro di sci per ricomprare tutta l’attrezzatura necessaria e ripartire dopo la stagione sciistica. A marzo di quest'anno avevo un nuovo computer, una nuova macchina fotografica e una laurea in mano. A di 25 anni decido di buttarmi completamente nei miei progetti”.

Progetti che si concretizzeranno nel prossimo ottobre ad Aosta con le prime due mostre di Alessandro: “La prima e più importante apre il 10 ottobre in collaborazione con il performer Leonardo Sinopoli e l’antropologa Bianca Carlino, un progetto artistico fondato sull'idea di Antropogene, il concetto di centralità dell'essere umano e di come lo stiamo distruggendo. Qui il tema principale è quello che noi abbiamo vissuto per 6 giorni in silenzio nella natura senza telefoni, computer ed altri mezzi di comunicazione. Una meditazione che porta l'uomo a pensare come un albero o un insetto”.

“La seconda – dichiara Alessandro – è una mostra itinerante di spazi delle frazioni esterne della città di Aosta, dai quartieri popolari alle comunità di allevatori. Un movimento di spazi per fare muovere i cittadini”.