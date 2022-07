Il Comune di Montanaso Lombardo invia a Biella pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

Il Comune di Montanaso Lombardo in provincia di Lodi, nell’inviare a Biella la pietra di memoria per l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”, ricorda come ai tempi della Grande Guerra contava circa 1000 abitanti. Una realtà prevalentemente agricola, dove i contadini facevano trasloco al termine di ogni annata agraria per cercare condizioni di vita migliori. Sono 12 i concittadini Caduti durante il Primo conflitto residenti a Montanaso (26 quelli che erano nati a Montanaso). Sono ricordati sul monumento che la comunità di Montanaso ha dedicato ai suoi Caduti e dove ogni anno viene deposta una corona di alloro.

“Sono particolarmente orgoglioso - afferma il sindaco Luca Ferrari - che la nostra comunità abbia a ricordare i nostri Caduti anche a Biella, grazie anche al contributo dell'Associazione Combattenti e Reduci. Sono momenti di ricordo, raccoglimento e di rafforzamento dei valori sui quali è fondata la nostra amata Italia”.