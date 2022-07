Nuovi addetti panificatori e pasticceri formati a Città Studi Biella

Sono 9 i nuovi addetti che hanno ottenuto la qualifica professionale al corso di Addetto panificatore e pasticcere, appena terminato a Città Studi.

I principali argomenti trattati durante il percorso formativo sono stati: panificazione, pasticceria e pizzeria; tecniche, attrezzature e macchinari; elementi di merceologia, gastronomia e dietetica. I partecipanti hanno potuto utilizzare i laboratori attrezzati di Città Studi per svolgere sia esercitazioni pratiche che le prove di simulazioni, con un costante supporto di formatori esperti.

L’Addetto panificatore pasticcere potrà essere impiegato per svolgere le mansioni tipiche di un aiuto panettiere e/o pasticcere in imprese artigiane di piccola o media dimensione oltre che in strutture alberghiere e/o ristorative.

“I partecipanti si sono distinti soprattutto per i lavori singoli. Hanno dimostrato impegno ed interesse- parole di Alessandra Serrani, docente di cucina di Città Studi Biella-, affrontato temi diversi tra cui le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità. Grazie al periodo di stage, in cui hanno potuto mettere le mani in pasta in un mondo per loro finora sconosciuto, ora potranno avvicinarsi tranquillamente a questo nuovo mestiere”.

Il corso è stato finanziato dalla Regione Piemonte e si è svolto in forma gratuita. Per informazione è possibile contattare Città Studi Biella, in corso G Pella 10 al numero 015 8551129 formazione@cittastudi.org, www.cittastudi.org.