Cerrione, entra un nuovo consigliere: ecco gli interventi previsti in paese

Giovedì 28 maggio è stato convocato il consiglio comunale di Cerrione. Al primo punto è stato surrogato, a seguito delle dimissioni, il consigliere Marco Olivero, con l'ingresso di Salvatore Viola. È stato poi approvato l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi confermando la cifra di 24.400 euro.

“Somma che servirà per la ricerca del manutentore e gestore del campo fotovoltaico di proprietà del Comune – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - All'ultimo punto salvaguardia degli equilibri di bilancio ed applicazione di 192.000 euro di nuovi interventi. Gli equilibri di bilancio risultano rispettati, così come non ci sono debiti fuori bilancio. Sono stati previsti 10.000 euro per manutenzione vie, piazze e marciapiedi, 11.000 euro per acquisti arredo urbano, 37.000 euro a favore dei nuovi giochi per Cerrione Capoluogo, via Adua e via San Pietro. Altri 98.000 euro per l'efficientamento dell'edificio comunale. 15.000 euro per la manutenzione del patrimonio, 7.500 euro per le nuove telecamere in via Pietro Zia, via Papa Giovanni e via Adua. Ulteriori 10.000 euro per acquisti mobili dell scuola dell'Infanzia. Infine 10.000 euro per trasloco e pulizia della scuola dell'Infanzia con 4.400 euro rivolti all'assistenza alunni disabili”.