A Viverone arriva l'ufficio di prossimità per aiutare il cittadino sulle procedure giudiziarie

Apre a Viverone un ufficio di prossimità. Ma di cosa si tratta? Lo spiega il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Si tratta di un ufficio che sarà aperto al pubblico in giorni ed orari stabiliti, si pensa ad un giorno a settimana in orario definito, per dare informazioni e orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutela, curatele, amministrazioni di sostegno). Inoltre, darà supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti. Predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente. Informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente. Rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente. La Convezione è stipulata tra la Regione Piemonte, il Tribunale di Biella ed il Comune. La Regione fornirà l’arredamento per l’ufficio e, quando tutto sarà pronto, sarà comunicata l’apertura.Con questa convenzione si pensa di dare un supporto specifico ai cittadini nei rapporti con gli Uffici Giudiziari del Tribunale”.