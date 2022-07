Micio Rey, il progetto di Maria Rizzo in soccorso degli animali

Micio Rey è il nome del progetto di volontariato autonomo di Maria Rizzo, nato nel 2009 quando è stato acquistato il furgone con cui gira mezza Italia. L’idea nasce quando Maria trova abbandonato un gattino, a cui darà il nome di Rey, venuto poi a mancare a causa di una malattia.



Così, l’amore per gli animali si trasforma in vocazione e ora Maria si dedica alla cura degli amici a 4 zampe, raccogliendo cibo, occupandosi del trasporto, del soccorso e più in generale dando aiuto ai privati.



Al momento si prende cura di circa 100 gatti e una cinquantina di cani ed è contattabile al numero 339.6139512.