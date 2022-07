Una lettrice scrive: “Scampato a frontale per pochi centimetri, chiedo scusa al conducente dell'altra auto”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vi scrivo con la speranza che tramite voi riesca a far arrivare le scuse ad una persona: non so se uomo o donna con cui lunedì scorso ho scampato un frontale per 10 cm. Viaggiavo da Santhià in direzione Biella. Tempestava.

Ero stata distratta da un bidone della spazzatura che "transitava", causa vento forte, in mezzo alla strada. Ho effettuato la svolta a sinistra arrivando da Santhià centro, pur vedendo l'auto che arrivava di fronte. So che non ho frenato e che a 10 cm ho incrociato l'auto che aveva la precedenza. Non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a cosa avrebbe potuto essere in quanto fino a Cavaglià ho avuto il timore di volare per aria causa il temporale in corso. Non ho incrociato nessuna aerea in cui fermarmi in sicurezza. Di solito non sono una persona imprudente alla guida, ma la consapevolezza arrivata a bocce ferme, di cosa poteva succedere c'è.

Chiedo scusa alla persona che era alla guida di quell'auto. Non voglio l'assoluzione perché non è contemplata in una situazione del genere. Posso solo dire che l'altra sera ho rinunciato ad andare a Vercelli viste le previsioni”.