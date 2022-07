A Pray arriva bando di concorso pubblico

“Nel comune di Pray è in corso di prossima emanazione un bando di concorso pubblico per esami e copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di collaboratore tecnico manutentivo, autista mezzi e scuolabus, cantoniere, necroforo, messo comunale Categoria giuridica B, posizione economica B3- CCNL personale non Dirigente Funzioni Locali”. Lo annuncia il sindaco Gian Matteo Passuello.

E aggiunge: “Per chi interessato può preventivamente visionare il bando nel sito del Comune di Pray albo pretorio, o rivolgersi per informazioni all'Ufficio Segreteria del Comune di Pray”.