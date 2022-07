Calcio, a Vigliano arriva l'esterno d'attacco Nick Tricerri

FC Vigliano guarda al futuro e alle giovani promesse. La società giallorossa annuncia l'arrivo di Nickolas Tricerri: classe '04, è un attaccante esterno di sinistra, dotato di grande corsa sulla fascia. Dopo aver mosso i primi passi alla Stella Alpina, ha indossato le maglie di Borgosesia, Biogliese, Biellese e Dufour Varallo.

Negli ultimi due anni, ha militato a Gattinara prima del suo approdo al Vigliano del presidente Paolo Daniele. “Volevo cambiare e Vigliano è l'ambiente giusto per crescere e far bene. Il progetto tecnico mi ha subito convinto e non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio i dirigenti per la fiducia. L'obiettivo? Far meglio dello scorso anno, aiutando i miei compagni in ogni partita”. Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “A Tricerri l'augurio di una buona stagione, benvenuto nella grande famiglia del Vigliano”.