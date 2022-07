RallyLANA 2022, Tasinato incontra la direzione dell'ASL Biella alla vigilia della gara FOTO

L’auto del pilota biellese è stata decorata con una nuova livrea dedicata all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella e alle iniziative solidali per la Cardiologia.

Oggi, 28 luglio, il pilota Pierangelo Tasinato, ha raggiunto l'Ospedale di Biella a bordo dell'auto con la quale gareggerà all'imminente rallyLANA, per un incontro con la Direzione Generale dell'ASLBI e con i Medici della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC. Erano presenti, oltre a Tasinato e al navigatore Mattia Nicastri: Mario Sanò (Direttore Generale ASLBI), Claudio Sasso (Direttore Sanitario ASLBI), Andrea Rognoni (Direttore Cardiologia-UTIC), Pierluigi Soldà (Responsabile Emodinamica), Francesco Alessandro (Medico Cardiologia-UTIC).

In occasione del rallyLANA, l’auto del pilota biellese è stata decorata con una nuova livrea dedicata all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella e alle iniziative solidali per la Cardiologia. L’auto sarà svelata pubblicamente nella serata sempre di giovedì 28 luglio, prima del debutto ufficiale, in un vernissage su invito a Vigliano Biellese cui prenderà parte anche la Direzione Generale ASLBI.Nei giorni seguenti, durante la manifestazione, il pilota allestirà inoltre il parco assistenza uno stand per la vendita di magliette proprio per finanziare la raccolta fondi.

Si può leggere anche qui: https://www.newsbiella.it/2022/07/27/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/ununita-di-monitoraggio-in-emodinamica-al-via-la-gara-di-generosita-a-favore-della-cardiologia.html