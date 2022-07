Rally Lana, un ambizioso Giuseppe Licari alla vigilia della sua 15esima partecipazione FOTO

“Voglio rimettermi in forma ed essere pronto per quando arriverà il Rally Lana” – queste le parole del pilota Giuseppe Licari, 60 anni, prima della partecipazione al Rally Team 971 di aprile che lo aveva visto rimettersi alla guida dopo un lungo periodo di stop.



Ora il momento è arrivato e Licari parteciperà alla 35esima edizione del Lana con la Peugeot 106 N2 e il navigatore Aldo Gentile. La scuderia di appartenenza è Biella Corse e l’auto è stata preparata dal Team Osvaldo Motors.



Per il pilota questo sarà il suo 15° rally Lana: “L’ambizione è quella di arrivare in alto – racconta Licari – anche come forma di ringraziamento a chi mi ha aiutato”. Tuttavia, il livello è molto alto e non sarà facile imporsi su prove non sempre accomodanti: “La prima tappa è sicuramente una delle più impegnative – spiega Licari - Alla scarsa visibilità notturna si aggiunge una strada non facile da percorrere. Per quanto riguarda sabato – prosegue – bisognerà vedersela con la prova di Ailoche”.