Biella Corse in forze al 35° Rally Lana

È decisamente un bel gruppo quello dei "Biella Corse" al via del 35° Rally Lana, gara che si corre questo fine settimana a Biella per iniziativa di “Rally Lana Alive”, ASD appositamente creata per "favorire il ritorno della gara sulle strade biellesi con le auto da rally odierne".

Rally Lana

"Abbiamo in gara otto equipaggi più due navigatori" spiega il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri; "d'altra parte come poteva essere altrimenti visto che per noi il Lana è la gara di casa?".

I primi a prendere il via saranno, con il numero 19, Massimo Marasso e Luca Pieri, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). "E' con vero piacere che accogliamo Massimo Marasso in Biella Corse" commenta Negri; "da questa gara, infatti, è con noi non solo il navigatore ma anche il pilota. E che pilota!".

Marasso, "langarolo doc" (è infatti nato e cresciuto a Neive, in provincia di Cuneo), gareggia nel mondo dei rally dal 2006 dove ha ottenuto due vittorie assolute (al Moscato Rally 2012 e 2013, su Peugeot 207 S2000) e tanti piazzamenti. Da fine 2019 fa coppia fissa con il biellese Luca Pieri, con cui gareggia con una Skoda Fabia R5.

A seguire, con il numero 22 partiranno Pierangelo Tasinato e Mattia Nicastri, coppia ormai affiatata, nuovamente in gara insieme su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2).

Con il numero 46 entreranno in gara Davide Deandreis e Martina Bertelegni, in gara con una Ford Fiesta (gruppo RC4N, classe Rally4).

Con il 52, invece, toccherà a Fabrizio Babando e Andrea Viola, al via con una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4). Quindi Ilario Vidale e Veronica Gaioni, su Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4).

Ancora, con la Citroen DS3 (gruppo RC5N, classe RS16) numero 113 gareggeranno, per la prima volta insieme, i biellesi Alberto Secco e Corrado Guelpa; mentre, con il 119, partiranno Sandro Quinto e Mara Gilardini, alla guida di una Peugeot 106 Rally (gruppo RC5N, classe A5). Infine, con il numero 128, prenderanno il via Giuseppe Licari e Aldo Gentile, alla guida di una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2).

In gara ci saranno anche due navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. Sono Ilvo Rosso, che correrà col pilota Giacomo Bizzini sulla Opel Kadett GSI (gruppo RC5N, classe N3) numero 76 e Jessica Rosa, che affiancherà Michele Coriglie sulla Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 45.

La gara, organizzata dalla Turbomark Rally Live, partirà dalla Piazza Martiri della Libertà di Biella alle 21 di venerdì 29 luglio, dove si concluderà sabato 30, a partire dalle ore 17,06.

In programma ci sono sette prove cronometrate, una venerdì e sei il sabato.

Venerdì sera si correrà la lunga "Città di Biella" (di 23,55 chilometri); sabato, invece, due passaggi sui tracciati "Bielmonte" (di 10,40 chilometri), "Ailoche" (di 11,50 chilometri) e "Curino" (di 13,15 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 300,51 chilometri, di cui 93,65 di prove cronometrate.

Rally di Roma Capitale

A Roma, quest’ultimo fine settimana, il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri, ha preso parte, con il pilota Davide Nicelli, al 10° Rally di Roma Capitale, prova valida anche per il loro Campionato Italiano Assoluto Rally Junior.

Con la loro Renault Clio Rally5 (Gruppo Rally5, classe RC5) si sono piazzati al secondo posto della classifica Junior, secondi di gruppo, di classe e al 35° posto sella classifica assoluta del rally.

"La nostra gara è partita male perché proprio all'inizio, nella prova spettacolo davanti al Colosseo, dove eravamo velocissimi, abbiamo sbagliato una delle ultime inversioni, perdendo sette secondi in un colpo solo.

Sabato è stata una giornata tutta "in salita" anche perché, a causa dell'annullamento delle due prove centrali, non abbiamo potuto esprimerci al meglio. A quel punto domenica, con un "gap" ormai importante dal primo, abbiamo deciso di "gestire la gara" e tenerci il secondo posto”.

In virtù di questo risultato, ora Nicelli-Pieri, con 62 punti, sono secondi nella classifica del Campionato Conduttori Junior, a otto punti dal vertice della classifica.