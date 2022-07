Rifondazione Comunista si mobilita lungo il Po per il debito ecologico

Il 28 Luglio è il giorno in cui l'umanità avrà consumato totalmente le risorse che il pianeta produce in un intero anno. Risorse non rinnovabili che si stanno esaurendo. Una di queste è il prezioso elemento Acqua. La crisi idrica è la tragica conseguenza dei cambiamenti climatici e di un uso dissennato delle risorse naturali nelle attività industriali , negli allevamenti intensivi e nella agroindustria. Il Governo Draghi come i precedenti, insieme alle Regioni parlano di riconversione ecologica e praticano il suo contrario, operando al più nella logica della emergenza e di provvedimenti tampone, lasciando intatto e finanziando all'infinito il sistema produttivo che ci ha portato al collasso.



La follia della co-belligeranza nella Guerra in Ucraina sta servendo a rendere carta straccia molti dei già deboli impegni presi dal nostro Paese e dalla comunità internazionale per evitare la catastrofe ambientale e climatica ed apre la strada del nucleare e del fossile . La Valle del Po colpita da una siccità mai vista e la Pianura Padana luogo più inquinato d'IEuropa sono il simbolo della irrazionalità distruttiva del modo di produrre capitalista . Il mercato e il profitto hanno concentrato grandi ricchezze in poche mani e aumentato lo sfruttamento e l'impoverimento della maggioranza della popolazione e alla stessa sorte han destinato l'ambiente ed i beni comuni.



Noi non ci arrendiamo a questo stato di cose e intendiamo fare la nostra parte agendo fuori dal sentiero della competizione tra territori di cui la Legge sulla Autonomia Differenziata è l'emblema, promuovendo piuttosto un coordinamento di co-operazione tra loro su soluzioni condivise che portino persone e ambiente fuori dai pericoli costruiti da una economia irresponsabile. Il Po sta morendo , i soldi ci sono e vanno destinati non in armi o grandi opere inutili ,ma allla rinaturalizzazione del fiume, alla ricarica delle falde,all'accumulo di acqua piovana , a sistemi di recupero delle acque , alla riconversione della agricoltura a colture non idrovore e a tecniche innovative che risparmiano irrigazioni , a rinnovare la rete idrica dove perdiamo il 40% di preziosa acqua e potremmo continuare fino all'educazione a comportamenti anti -spreco che ciascuno può tenere nel quotidiano per il bene collettivo.



Rifondazione Comunista di Piemonte, Lombardia e Veneto per tutto questo e per molto altro ha organizzato per il 28 Luglio iniziative lungo tutta l'asta del Po incrociando le azioni scaturite dal Camp di Friday for Future a Torino. Con la partecipazione di Greta Tunberg che salutiamo con gioia e con ammirazione . Il giorno 28 Luglio una catena simbolica si snoderà dal Pian del Re al Polesine per unire i territori nel nome di una alternativa comune e di una riconversione ecologica e sociale della economia , nell'interesse di tutte e di tutti.