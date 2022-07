Estate Ponderanese: al via la terza edizione

Il Comune di Ponderano, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fabrika Biella, organizza la terza edizione dell’Estate Ponderanese.

Si comincia sabato 30 luglio alle 21.00 in piazza Alpini d’Italia con la Sugar cover live band composta da 6 elementi che suoneranno e interpreteranno le canzoni di Zucchero Fornaciari.

Secondo concerto della rassegna martedì 9 Agosto, alle 21.00, in questo caso come da tradizione, in piazza Garibaldi, in cui la Banda G. Rossini di Ponderano si esibirà con il concerto di San Lorenzo.

Gli altri appuntamenti si terranno in piazza Alpini d’Italia:



Venerdì 12 Agosto alle 21.00 con la band hard rock Insidious Lane.



Sabato 13 agosto alle 21.00 i successi del Blasco con la Vasco Rock .

Sabato 20 agosto il pop Rock della band Reparto n.6.

Giovedì 25 Agosto alle 21.00 in piazza Garibaldi ritornerà l’appuntamento con Danze sotto le stelle a cura di Francesca Avolio.

Sempre in piazza Alpini d’Italia, venerdì 26 agosto ore 21.00 il concerto della party band Fuori Menù e sabato 27 agosto ritornano i Poohnto Fermo con i successi dei Pooh.

Venerdì 2 settembre alle ore 21.00 il tributo ai Modà con la band Stelle Kadenti.

Sabato 3 settembre la serata inizia alle 20.30 con #90allora e i vinili di Zio Peter dj con apertura della band Mesonyx.

Domenica 4 settembre alle ore 21.00 c'è il tributo ai Nomadi con la band TNT.

Sabato 10 settembre sarà il momento della rock blues band Forever Young alle ore 21.00

L'intera kermesse si concluderà domenica 11 settembre alle ore 21.00 con il concerto della Banda G. Rossini in piazza Garibaldi .

Per informazioni sugli eventi contattare il numero 331 8682102 (whatsapp) oppure inviare una mail a estateponderanese@gmail.com

social fb & insta @estateponderanese