Candelo, nuovo appuntamento con la rassegna estiva "In the Summertime"

Prosegue la rassegna estiva "In the Summertime" all'interno del Ricetto di Candelo , nella caratteristica piazzetta del "Torchio", come sempre sotto la direzione artistica del Biella Jazz Club. Giovedì 28 luglio alle ore 21,30 sul palco "Florie and the lazy cats" Fiorenza Tumiatti voce, Jessica Briasco al basso elettrico, Jack Lamura alla chitarra e Giulio Ferro alla batteria.