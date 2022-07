A Candelo la notte di San Lorenzo si passa al Ricetto

Trascorrere la notte di San Lorenzo nel contesto suggestivo del borgo medievale di Candelo, con gli occhi al cielo alla ricerca delle stelle cadenti a cui affidare i vostri desideri. Ma non solo: si potrà scriverli su una pergamena e appenderli all'albero della fortuna vicino alla Torre Porta del Ricetto, sperando che venga selezionato e premiato.

Questo il programma al Ricetto di Candelo mercoledì 10 agosto, durante l'iniziativa "Il Borgo dei desideri”, evento a livello nazionale dell’estate dei Borghi più belli d’Italia. “Troverete infatti, a pochi passi dall'ingresso del borgo medievale, un piccolo albero di melograno (che, come si sa, attira la buona sorte) che attende tutti i vostri sogni nel cassetto... e i 2 più belli in tutta Italia vinceranno uno smartbox – si legge nella nota stampa - Dalle 20 saremo lì ad aspettare i vostri desideri, da appendere insieme: un grande portafortuna collettivo immerso nella bellezza di uno dei Borghi più belli d'Italia. Il tema a livello nazionale per i desideri quest'anno sarà "Esprimi il tuo desiderio per tutelare l'ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici", ma naturalmente potrete appendere tutti i desideri che vorrete. Ricordiamo che l'anno scorso tra i premiati a livello c'era stato un desiderio espresso proprio a Candelo, quindi il nostro alberello di melograno è fortunato per davvero”.