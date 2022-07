Gruppo Giovani Imprenditori, l'incontro fra Biella e Ivrea. Il commento dei due presidenti

I Gruppi Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e di Confindustria Canavese hanno scelto di incontrarsi, nei giorni scorsi, per la riunione conclusiva dell'anno: un momento comune di networking e confronto sui temi del Giovani Imprenditori legati dalla Serra.

Le parole di Ambra Michela, presidente GGI Confindustria Canavese

“La tradizionale festa d’estate è per noi un appuntamento molto importante. Essa rappresenta una piacevole occasione sia per socializzare in un contesto informale sia un importante momento di condivisione per mantenere sempre attivo il flusso di informazioni circa le esperienze, le idee e i progetti dei due Gruppi e ragionare su nuovi ambiti di collaborazione su progetti e iniziative comuni, fondamentali per crescere e migliorare. Riteniamo che il confronto con i colleghi di altre territoriali sia sempre estremamente utile, pertanto, ci siamo posti l’obiettivo di creare nei prossimi mesi ulteriori momenti di sinergia”.

Il commento di Christian Zegna, presidente GGI Unione Industriale Biellese

"E' stata un'occasione per mettere a fattor comune l'esperienza delle iniziative che ognuno dei due Gruppi ha proposto negli ultimi mesi e per confrontarci sui temi di interesse per noi Giovani Imprenditori. Guardando alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, come GGI UIB stiamo già lavorando per l'autunno alle nuove edizioni di BiFuel, il progetto ibrido che unisce scuola e impresa; al TedX Biella; a​l progetto sport e impresa; a Wooooow, l'evento dedicato all'orientamento; a Biella Digital Summit, il convegno per diffondere la cultura della digitalizzazione".