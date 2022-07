Terribile frontale a Serravalle: morta una donna, due feriti FOTO

Incidente mortale a Serravalle Sesia: nel frontale tra due vetture è morta una una donna di 81 anni, alla guida di un'utilitaria.

Altre due persone sono invece rimaste ferite ed estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco: una è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara, l'altra a Borgomanero dai mezzi del 118, intervenuti per i soccorsi insieme alle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza del semaforo di Bornate, è in fase di accertamento. Pare che la donna alla guida della Panda, a causa di un malore, abbia invaso la corsia opposta fino a schiantarsi contro il furgone che sopraggiungeva.

Per tentare di rianimarla, purtroppo inutilmente, sono state applicate tecniche di soccorso sanitario avanzato. Sul posto sono intervenute più ambulanze medicalizzate e l'elisoccorso, i carabinieri e la polizia locale e stradale.

Completamente distrutti i due mezzi coinvolti: uno ha terminato la corsa contro le barriere di protezione del canale della cartiera, l'altro è finito fuori strada, finendo nel canaletto di scolo delle acque.