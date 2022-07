Non la trova al cellulare e chiama i Carabinieri (foto di repertorio)

Non trova al telefono la sorella che era uscita di casa, si preoccupa e allerta i Carabinieri. È accaduto nei giorni scorsi a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Alla fine, si è scoperto che la donna era nella vicina Valsesia, sopra Borgosesia, in una zona dove i cellulari non avevano campo. L'allarme è rientrato col suo ritorno a casa.