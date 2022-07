Infortunio sul lavoro a Vigliano, giovane operaio ferito al braccio dal macchinario

È un giovane di circa 27 anni di Valle San Nicolao l'operaio rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un infortunio sul lavoro a Vigliano Biellese (leggi qui).

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, il malcapitato sarebbe rimasto impigliato col braccio nel macchinario su cui stava lavorando. In seguito, sarebbe stato scaraventato all'indietro e e avrebbe picchiato la testa contro una parete.

In tempi brevi, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice rosso. In attesa di prognosi, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri e personale Spresal per gli accertamenti del caso.