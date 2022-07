Incidente ad Andorno Micca, gli agenti a casa del conducente che rifiuta l'alcoltest

Incidente stradale a San Giuseppe di Casto, nel comune di Andorno Micca. Stando alle informazioni raccolte, un uomo alla guida è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo: sul posto si sono portate le forze dell'ordine e i sanitari del 118 ma del 59enne non vi era più traccia.

Gli agenti di Polizia si sono portati all'abitazione del conducente per sottoporlo agli accertamenti di rito, come l'alcoltest. Lo stesso, però, si sarebbe rifiutato al controllo. Per questo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.