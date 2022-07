Donna in difficoltà in casa, arrivano a Vigliano Vigili del Fuoco e 118

Le sirene dei Vigili del Fuoco sono risuonate nel pomeriggio odierno in via Milano, a Vigliano Biellese, per una donna in difficoltà. Stando alle informazioni raccolte, un'anziana è caduta in casa per cause da accertare e non è più riuscita a rialzarsi. Sul posto la squadra di Biella e i sanitari del 118 per l'assistenza di rito alla malcapitata.