Cossato, 12 ragazzi in strada e schiamazzi alle 3 di notte: residente chiama i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri a Cossato per la presenza di alcuni ragazzini in strada. A chiamarli un residente, evidentemente infastidito dai loro schiamazzi in un orario poco consono come le tre della notte. Al loro arrivo, i militari hanno trovato 12 giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni: tutti loro sono stati invitati a fare meno rumore.