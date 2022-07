Vigili del Fuoco impegnati in un altro intervento nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, un’anziana è caduta all’interno del suo balcone per cause da accertare. Inoltre, sarebbero stati diversi i tentativi per rimettersi in piedi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la squadra di Biella che ha raggiunto la donna, poi affidata alle cure del 118.