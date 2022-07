A fuoco sterpaglie e vasta area di sottobosco a Brusnengo, in corso operazioni di spegnimento (foto e video di Mauro Benedetti)

Allarme nelle campagne di Brusnengo per un incendio che ha colpito una vasta porzione di terreno. Le segnalazioni dei residenti sono iniziate a pervenire poco dopo le 17.30 di oggi, 28 luglio: in tanti, infatti, hanno notato l’imponente colonna di fumo, visibile anche a parecchi chilometri di distanza.

Stando alle informazioni raccolte, diversi ettari di sottobosco e sterpaglie varie stanno bruciando in un’area che lambisce la Provinciale 318. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato e personale AIB: al momento, la situazione sembra essere sotto controllo, grazie anche all’arrivo della pioggia e l’attenuarsi delle raffiche di vento. In seguito, si procederà alla bonifica e alla messa in sicurezza dei terreni.