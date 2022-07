39enne precipita da un ponteggio di quasi tre metri, un altro infortunio sul lavoro nel Biellese

A neanche 24 ore dall’incidente di Vigliano che ha visto coinvolto un giovane operaio di circa 27 anni (leggi qui), si registra un altro infortunio sul lavoro nel Biellese.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, all’interno di un cantiere, a Candelo: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 39 anni sarebbe caduto al suolo da un’impalcatura di altezza di due metri e mezzo, su cui stava lavorando. Il malcapitato è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo per un sospetto trauma cranico.

Al momento è in attesa di prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri, lo Spresal e i Vigili del Fuoco.