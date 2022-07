Un supporto affidabile alla disabilità motoria

Un montascale è un dispositivo progettato allo scopo di abbattere le barriere architettoniche – stiamo parlando per esempio di scale o rampe, ossia degli ostacoli che si rivelano essere insormontabili per persone con disabilità, ma anche per soggetti che presentano delle serie difficoltà di tipo motorio. Questi impianti sono in grado di sollevare una persona con disabilità motoria e trasportarla lungo un percorso, in modo da permetterle di superare un dislivello all’interno o all’esterno di una casa.

I dispositivi rappresentano una soluzione decisamente adatta anche per tutti coloro che vivono delle difficoltà quotidiane causate da patologie reumatiche oppure da condizioni come vertigini, artrosi o indebolimento muscolare.

I diversi tipi di poltroncina

I numerosi modelli di poltroncina che possono essere trovati in commercio sono capaci di supportare la persona con difficoltà motorie adattandosi a svariati tipi di scale. Per superare delle scale dritte è possibile avvalersi di dispositivi rettilinei; per le scale curve con pianerottoli (o a chiocciola), invece, è possibile affidarsi alla tipologia di montascale curvilinea – sia a singola che a doppia guida. Attraverso questa risorsa esterna potrai comprendere quali siano i fattori capaci di incidere sui montascale prezzi .

Gli impianti acquistabili sul mercato prevedono un’installazione molto semplice, la quale si realizza per mezzo di un intervento minimo. Un dispositivo di questo tipo può venire installato anche in un condominio, ma è prima necessario informare i condomini attraverso un’assemblea condominiale.

Esempio di un impianto curvilineo

Un dispositivo a poltrona per scale curvilinee presenta svariati sistemi di sicurezza, per esempio dei sensori anti-convogliamento sotto la pedana, che permettono al dispositivo di arrestarsi qualora esso dovesse incontrare un impedimento.

Sotto il motore sono presenti dei sensori anti-schiacciamento, per evitare che i più piccoli possano rimanere accidentalmente incastrati appoggiando le mani. Un impianto curvilineo può infine presentare una cintura di sicurezza che rende ancor più affidabile il viaggio lungo le scale.

Quando si arriva al piano il sedile può essere ruotato attraverso una manovella, consentendo al soggetto di scendere in completa sicurezza. Una volta conclusa la corsa, la poltroncina può tornare alla sua stazione di fermata e di ricarica utilizzando il comando di bordo del dispositivo. L’impianto può essere alimentato tramite batterie ricaricabili, che devono rimanere costantemente collegate alla rete elettrica, cosicché possano essere sempre cariche, in modo da poter funzionare anche nelle situazioni di blackout.