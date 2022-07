Sanità, Assessore Regionale soddisfatto per la parifica finanziaria

Soddisfazione per l’approvazione del rendiconto finanziario 2021 da parte della Corte dei Conti è stata espressa dall’assessore regionale alla Sanità, che ha ringraziato la struttura dirigenziale e contabile dell’Assessorato per lo straordinario lavoro compiuto in questi due anni di emergenza sanitaria sul fronte della complessa gestione economica e finanziaria della Sanità regionale.

I conti sono stati mantenuti in equilibrio e tutte le Aziende sanitarie regionali stanno rispettando i tempi di pagamento, in linea con la Direttiva europea. Nello specifico, sullo stato di attuazione del Pnrr sanitario, l’assessore ha ricordato come le risorse attualmente rese disponibili alle Aziende sanitarie regionali, soggetti attuatori del Pnrr, siano pari a 524 milioni 744.995 euro. Sugli interventi programmati, ha osservato l’assessore, pesa l’incognita del rincaro dei prezzi, su cui la Commissione Salute aveva già paventato la necessità di costituire “...un fondo ad hoc di finanziamento, a completamento delle opere di Pnrr, per quanto possa eventualmente risultare non coperto a causa delle dinamiche inflattive e dei mercati delle materie prime”.

L’assessore ha osservato che, qualora la copertura finanziaria non venga garantita mediante un incremento di risorse, sarà necessario avviare un percorso di riprogrammazione degli interventi da realizzare nei confronti della Unione europea. Riguardo agli investimenti per l’edilizia sanitaria, è stata inserita nella programmazione regionale la realizzazione di sei nuovi ospedali: Asl Cn1 (ambito saviglianese), Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (Dea II Livello a Cuneo), Asl Città di Torino (Dea I Livello a Torino), Asl To4 (ambito eporediese), Asl Vc (Dea I Livello a Vercelli) e Azienda Ospedaliera di Alessandria (Dea II Livello ad Alessandria).

Quanto ai nuovi presidi ospedalieri già previsti nella precedente programmazione per l’Asl To5 e per l’Asl VCO, è in fase di approfondimento la strategia allocativa delle strutture al fine di individuare la migliore soluzione per garantire un servizio ospedaliero efficiente e di qualità elevata. Procede, intanto, l’iter realizzativo del nuovo Parco della Salute e della Scienza di Torino, per il quale, dopo la bonifica dell’area, la gara prevede che il progetto definitivo debba essere presentato entro il 30 agosto 2022.

Sulla Città della Salute e della Scienza di Novara, dopo che la Stazione appaltante ha ridefinito il costo dell’opera e il relativo piano economico, è atteso da parte dei Ministeri dell’Economia e della Salute il decreto di revoca del vigente accordo di programma, in modo che la Regione possa procedere con l’iter attuativo dell’opera. Da segnalare, sempre nel 2021, la piena attività del nuovo ospedale di Verduno, che ha accorpato tutte le attività presenti nei due ospedali di Alba e Bra. Per il presidio ospedaliero Valle Belbo, è stata approvato l’intervento di ampliamento della struttura, senza il piano aggiuntivo, ma mantenendone la connotazione di presidio ospedaliero plurisede e sono in corso le verifiche della progettazione, in modo da ridefinire il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice e la ripresa dei lavori.

Riguardo al Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera (Piano Arcuri), al 30 giugno 2022 sono stati realizzati 68 posti letto di terapia intensiva dei 299 previsti, 125 posti letto di terapia semintensiva dei 305 previsti e 10 interventi sui pronto soccorso dei 35 previsti. L’assessore ha fatto presente che i lavori per il completamento del Piano stanno procedendo con difficoltà, a causa dell’aumento del costo dei materiali e della conseguente difficoltà degli operatori individuati con gli accordi quadro dalla Struttura commissariale a mantenere gli impegni.