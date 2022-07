Viverone, trovato l'accordo per la gestione del campo sportivo comunale

“Dopo anni di inattività nonostante una manifestazione di interesse da parte del Comune per l’affidamento, andata deserta, finalmente si è raggiunto un accordo con l’associazione ASD Cavaglià Calcio per la stipula di una convenzione della durata di anni cinque, rinnovabili, per l’uso del campo sportivo ed accessori”. Lo annuncia il sindaco di Viverone Renzo Carisio, sui canali social dell'amministrazione.

“L'ASD Cavaglià si impegna a svolgere in proprio alcuni necessari lavori di riordino e manutenzione della struttura a fronte della concessione – spiega - Il Comune si impegna a fornire acqua ed elettricità per la durata della convenzione con verifica annuale dei costi e si riserva per 15 giorni annui l’utilizzo in proprio per manifestazioni di pubblico interesse. Il Comune valuta positivamente questo accordo al fine di incentivare la fruizione del complesso anche ai ragazzi di Viverone già iscritti all’ADS Cavaglià e a nuovi aderenti in una ottica di potenziamento dell’attività sportiva. Nel mese di settembre si terrà un Open Day al campo sportivo rivolto a ragazzi/e dai 6 al 14 anni per illustrare gli obiettivi della associazione”.