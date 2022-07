Roppolo, chiude per lavori un tratto di via Roma

Chiuso al traffico un tratto di via Roma, a Roppolo. Lo annuncia il sindaco Renato Corona sui canali social del Comune: “Si avvisa che domani, venerdì 29 luglio, dalle 8 sino al termine dei lavori di manutenzione alla rete idrica, sarà chiuso al traffico il tratto di via Roma tra via Giacinto Massa e via Lavatoio”.