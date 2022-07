Consiglio Comunale, la maggioranza si divide sul nuovo supermercato di Chiavazza

Un Consiglio Comunale di Biella infuocato fino alla fine, o meglio quasi fino alla fine quello di lunedì 25 luglio.

L'ultimo punto all'ordine del giorno, che prevedeva l'esame del permesso di costruire un nuovo supermercato (probabilmente a marchio Eurospin) in via Milano a Chiavazza in deroga al Piano regolatore, non è infatti stato discusso.

Un rinvio avvenuto su iniziativa della Lega come spiega il capogruppo Alessio Ercoli: “Alle 23 ho chiesto di mettere ai voti il rinvio di quest'ultima delibera perché ci sono degli aspetti che non convincono il nostro gruppo, non entusiasta dell'apertura di nuovi supermercati. Abbiamo chiesto tempo per valutarli ed approfondirli. Inoltre, avevamo già approvato le delibere, come quelle sul bilancio, che devono essere adottate entro precisi termini di legge”.

La richiesta di Ercoli ha suscitato varie reazioni. L'ovvia contrarietà di tutte le minoranze. Il meno prevedibile imbarazzo della capogruppo di Fratelli d'Italia Livia Caldesi, la quale, affermando di volere esaminare il punto, ha chiesto ai colleghi del Carroccio le motivazione della richiesta. Si doveva andare avanti anche per un altro gruppo di maggioranza, la Lista Civica Corradino Sindaco formata dal capogruppo Alessandro Vignola e da Gianni Dantonia.

“Di fronte alla contrarietà di questi colleghi di maggioranza – commenta Ercoli – ho chiesto ad alta voce di uscire dall'aula. E' uscito con me il consigliere Gianni Ferrari e siamo rientrati dopo pochi minuti”.

A questo punto il voto sull'istanza, approvata con i soli voti di maggioranza della Lega, superiori a quelli delle opposizioni. Si sono infatti astenuti Fratelli d'Italia, Forza Italia-Civica Indipendente e Lista Civica Corradino Sindaco.

Appuntamento, per il nuovo supermercato di Chiavazza , al prossimo Consiglio Comunale.