Bolle di Malto, la rassegna nazionale dei birrifici artigianali si presenta in Regione VIDEO

7000 mq di esposizione, 20 Birrifici artigianali da diverse regioni italiane, oltre 300 stili di birra e 100 prodotti dalle cucine di strada, 2400 minuti di musica live. Questi i numeri di Bolle di Malto – Rassegna Birrifici Artigianali, che riparte dopo due anni di stop forzato con la VI Edizione dal 25 al 29 agosto 2022 in Piazza Martiri della Libertà a Biella.

Le rilevazioni di Assobirra (Annual Report 2021) testimoniano che oggi 3 italiani su 5 hanno il desiderio di conoscere e sperimentare il turismo brassicolo-gastronomico alla costante ricerca di sapori e gusti autentici. Una tendenza di mercato in forte crescita che Bolle di Malto ha saputo recepire e valorizzare nel corso degli anni. Dalla prima edizione tenutasi nel 2015, nel 2019 l’evento ha accolto oltre 90.000 visitatori provenienti da tutta Italia, con un consumo di oltre 30.000 litri di birra artigianale. Forte di questi numeri, Bolle di Malto è oggi il primo evento per partecipazione del Paese dedicato alla cultura e alla tradizione della filiera brassicola. Bolle di Malto riporta al centro della discussione un comparto strategico dell’economia italiana come la birra artigianale e i suoi microbirrifici, settore che ha subito un rallentamento per il Covid-19 ma che tuttavia non ha mai arrestato la propria crescita. Nel 2021, infatti, la produzione ha raggiunto 17,6 milioni di ettolitri, superando così i livelli raggiunti nel 2019 pari a 17,3 milioni di ettolitri. Aumentano anche i consumi, che nel 2021 arrivano a sfiorare quota 20,8 milioni di ettolitri, dato vicino ai consumi del 2019. Anche Bolle di Malto si è dovuta arrendere al Covid-19, ma oggi riparte e punta a crescere con un palinsesto che si arricchisce di corsi, degustazioni e incontri tra esperti e amatori del settore.

Quest’anno, infatti, prende vita la prima edizione dei premi “Bolle di Malto”: "Birra creativa", "Birrificio sostenibile" e "Mastri Birrai in collaborazione". Nascono “Casa Bolle”, area dedicata alle aziende del territorio nazionale che sostengono l'iniziativa e si affacciano al mondo di Bolle di Malto e tutti i suoi avventori, nonché “Arena Bolle” che ospiterà il convegno “Stati Generali della Birra Artigianale”, punto di incontro tra istituzioni, distributori, professionisti e appassionati del settore. Insomma, tutti coloro che amano la birra artigianale e desiderano viverla e raccontarla con passione.

Questo 2022 ha inoltre visto Bolle di Malto rafforzare la sua presenza nazionale diventando partner del Concerto del 1° maggio a Roma, accogliendo oltre 5 mila persone nello stand dedicato e 3 milioni di spettatori in diretta televisiva nazionale. Di grande importanza anche l’accordo siglato con Slowfood, che vede Bolle di Malto unico evento del settore presente in qualità di partner ufficiale nella Guida "Birre d'Italia 2023" e ospite a "Terra Madre Salone del Gusto 2022", con l’Arena Bolle spazio dedicato a convegni e incontri che legano la tradizione ai temi della transizione agroecologica. Non da ultimo, un altro grande traguardo per il territorio biellese: Bolle di Malto sarà una delle tappe di “Road To Terra Madre”.

Barbara Greggio, assessore al Commercio e sviluppo economico, evidenzia come l'enogastronomia sia un motore fondamentale per il turismo. Nello specifico “Bolle di Malto” rappresenta un veicolo importante di cultura brassicola che tramanda i valori dell'artigianato dei mastri birrai locali. Nelle edizioni precedenti le kermesse è lentamente cresciuta, insieme alla città, diventando un punto di riferimento non solo per i biellesi, dimostrandosi in grado di attrarre molto turismo proveniente da fuori regione. Un plauso particolare per gli organizzatori che quest’anno hanno dedicato un premio al “Birrificio sostenibile 2022” in piena sinergia con le linee guida di “Biella Città creativa UNESCO” e la relativa Agenda 2030. “Bolle di Malto è oggi, non solo il punto di riferimento per i birrifici artigianali di tutto il Paese, ma anche uno degli eventi più significativi della Città di Biella.”

Dichiara Michele Mosca, Consigliere regionale Segretario dell’Ufficio di Presidenza “Mi fa molto piacere che gli organizzatori abbiano voluto scommettere sul Biellese e mantenere l’appuntamento – diventato da tempo di rilevanza nazionale – a Biella, rinnovando ogni anno una sempre più forte connotazione locale. L’edizione del 2022 rappresenta la ripartenza dell’evento, al quale abbiamo voluto essere vicini, in virtù anche delle importanti ricadute positive sul territorio.” “Con Slow Food saremo presenti all’evento di Biella di fine agosto” dichiara Federico Varazi, Vicepresidente Slow Food Italia “sarà un momento inziale di un percorso che ci accompagnerà a Parco Dora a Torino, a Terra Madre – Salone del Gusto, dove nella “Casa Bolle” approfitteremo di questa occasione per approfondire tutti i temi della sostenibilità legati alla birra, a partire dalle nuove filiere del luppolo. Argomenti molto interessanti e molto all’avanguardia, che ci consentono di stringere ulteriormente questo rapporto per la valorizzazione della birra artigianale. Siamo ormai entrati nella seconda era della birra artigianale, dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che incidono in una percentuale importante di quella che è la produzione nazionale, soprattutto per quelle birre che rappresentano il Made In Italy a tutti gli effetti.”

“Il premio Nobel Josè Saramago direbbe «Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.»” dichiara Raffaele Abbattista, ideatore di Bolle di Malto “Ed eccoci qui con il sorriso che sa di ripartenza, dopo 2 anni di sosta in cui i nostri volontari si sono dedicati alla emergenza, riprendiamo quel viaggio dal nome di Bolle di Malto ripartendo dalla nostra piazza, dalla nostra città. Bolle di Malto 2022 è un evento colmo di tantissime novità, Casa bolle, Arena bolle, gli Stati Generali della birra artigianale italiana, le collaborazioni e le partnership con Terra Madre-Salone del Gusto e SlowFood, la guida alle birre d’Italia e tante tante altre novità, ma allo stesso tempo è fiero delle sue radici e del suo cuore e rimane fedele al progetto di Biella Capitale della birra artigianale italiana. Questo vogliamo essere con Bolle di Malto, un traino, un volano per il nostro territorio e per i gustosissimi prodotti locali, per le nostre montagne e per le nostre imprese turistiche. Grazie a tutti quelli che come noi ci credono! Ci vediamo dal 25 al 29 Agosto a Biella.”