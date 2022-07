Biella, squadra degli schifosi Vs squadra del senso civico, 10 a 2

Metafora calcistica a parte, quello che abbiamo fotografato in via Collocapra, a Biella, è veramente degno di persone schifose. Non basta l'emergenza mondiale in tema di ambiente, non bastano gli appelli al senso civico, non bastano le immagini e i richiami di tutti ad un rispetto dell'ambiente che incide e inciderà sulla vita e salute di tutti.

Via Collocapra a Chiavazza è una bella zona: meta di passeggiate, la strada porta al torrente Cervo, dove molti vanno a prendere il sole e fare il bagno, trovandosi in un'oasi verde a pochi passi dal centro. Con il nuovo campo di calcio, si sta rivalutando ancora di più e regala svago e un contesto ambientale per tutti. Purtroppo oggi, percorrere la via è un tour per gli schifosi: le immagini sono eloquenti. Ci auguriamo che queste persone abbiano figli migliori di loro perchè continuare a perpetrare questo scempio ambientale è un suicidio collettivo.