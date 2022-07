Pizzeria Zer081: Aperta anche ad agosto con tante fresche e sfiziose novità

Da Zer081 - la pizzeria in stile napoletano più rinomata di Gaglianico - sono arrivate due nuove pizze sul menù, che si potranno gustare anche per tutto il mese di agosto: si tratta della “ricotta, tarall’ e ppepe” e della “zingara”.

La prima arrivata, preparata con ricotta, taralli e pepe, è una pizza bianca che risalta i sapori delicati e tradizionali della nostra terra; un mix perfetto tra ingredienti piccanti, croccanti e dolci, uniti al tocco di colore del basilico verde.

La seconda new entry è la “zingara”, una pizza ispirata al tradizionale panino ischitano nato negli anni ‘70 e presente nei menù di ogni bar e locale dell’isola, farcito con prosciutto crudo dolce, fiordilatte, pomodoro, insalata e maionese, il tutto racchiuso tra due fette di pane “cafone” che, in questo caso, è stato rivisitato e prodotto con l’impasto tradizionale di casa Zer081.

Tre le ‘sfizioserie’ del menù compare anche la tanto amata mozzarella in carrozza, insieme a molte nuove sfiziosità in arrivo, pensate appositamente da Salvatore con ingredienti freschi per combattere il caldo. Seguendo le pagine social della pizzeria (ai link riportati sotto), si potrà rimanere aggiornati su tutte le novità da gustare, tra cui la pizza del mese, che varia ogni volta seguendo la stagionalità dei prodotti.

Una proposta tradizionale, sempre presente nel menù della pizzeria ma particolarmente adatta all’estate, è quella farcita con pomodoro, capperi, olive, origano, basilico e - a parte - le acciughe del Cantabrico: una pizza davvero estiva che esalta i sapori della terra sicula.

Zer081 resterà aperta al pubblico anche per tutto il mese di agosto, sempre dal martedì al sabato per pranzo e cena, e alla domenica sera per cena. I clienti potranno scegliere se sedersi nei tavoli posizionati nella sala interna climatizzata o nel dehor esterno.

La pizzeria ha inoltre aderito al servizio di consegna a domicilio tramite l’App di Deliveroo.

Per prenotare un tavolo o un ordine d’asporto, è possibile telefonare allo 015 2543435.

Zer081 si trova a Gaglianico (BI) in via Cavour 60.

Pagina Facebook: www.facebook.com/Zer081biella

Pagina Instagram: www.instagram.com/zer081_pizzeria_biella