Pralungo, cercasi una nuova gestione per il campo sportivo

Nel comune di Pralungo si cercano i prossimi gestori del campo sportivo A. Ramos, in via Martiri della Libertà. A renderlo noto è l’amministrazione stessa che, in un avviso pubblico, comunica anche quali dovranno essere gli obiettivi della nuova gestione, riassumendoli in cinque punti: promozione delle attività; valorizzazione dell’associazionismo; riduzione degli oneri a carico dell’amministrazione; salvaguardia del patrimonio sportivo e rendere l’impianto fruibile da diversi soggetti (sia privati che pubblici).

Il periodo di concessione avrà una durata di due anni e la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di mercoledì 3 agosto. Tra i candidati sarà data priorità alle società ed associazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle disciplini associate a federazioni nazionali.



L’intero documento è visionabile all’indirizzo http://www.comunedipralungo.it/Home/Bandigare?Tipo=1.